Amiens-Angers: formações em fases distintas na Ligue 1

Amiens e Angers defrontam-se, este sábado, em jogo a contar para 29.ª jornada da Ligue 1, num encontro que colocará frente-a-frente duas formações com resultados distintos nos últimos jogos disputados, em mais um encontro realizado à porta fechada devido ao surto de coronavírus.



À entrada para esta jornada, o Amiens posiciona-se penúltima posição da tabela classificativa, com 23 pontos, fruto de quatro vitórias, onze empates e 13 derrotas, enquanto que o Angers encontra-se no 10.º lugar, com 39, tendo somado, até ao momento, onze triunfos, seis empates e onze derrotas.



Nos últimos encontros realizados, o Amiens registou duas derrotas (Monaco e Metz) e três empates (Paris Saint-Germain, Estrasburgo e Marselha), ao passo que o Angers somou três vitórias (Montpellier, Brest e Nantes) e duas derrotas (Lille e Nimes).



Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio registado entre as duas formações nos últimos cinco duelos com um triunfo para cada uma das equipas e três empates.

CÓD 154 Amiens SC 2.53 Empate 2.83 Angers 2.76