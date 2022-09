Amiens Hockey Élite-Scorpions de Mulhouse: duelo do campeonato francês

Em jogo da Ligue Magnus, o principal escalão do hóquei no gelo francês, Amiens Hockey Élite e Scorpions de Mulhouse encontram-se esta terça-feira no Coliseum, num duelo entre duas equipas que começaram a temporada de forma bem distinta. Os da casa perderam diante do Bordéus, por 3-2, ao passo que os visitantes começaram a golear, batendo o Briançon por 5-1.



Em termos históricos, na época passada houve duas vitórias para cada lado: as duas primeiras para o Scorpions, as seguintes para o Amiens.

Por Record