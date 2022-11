Anadia-Felgueiras: duelo da Liga 3

CÓD 161 Anadia FC 2,6 Empate 2,95 FC Felgueiras 2,25

Em jogo do Grupo A da Liga 3, Anadia e Felgueiras encontram-se esta sexta-feira, numa partida da 10ª jornada que colocará frente a frente o 5.º e o 4.º colocados, respetivamente.Com 16 pontos, o Felgueiras tem quatro vitórias, quatro empates e uma derrota, surgindo nesta partida com quatro partidas seguidas sem perder. Já o Anadia, com 14 pontos, venceu os mesmos quatro encontros, mas a diferneça está nos empates e derrotas: empatou dois jogos e perdeu três. O mais recente foi há três semanas, na visita ao reduto do Fafe.Em termos de confronto direto, o Felgueiras venceu ambos os jogos na época passada por 1-0.