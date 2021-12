Anadolu Efes-Barcelona: catalães visitam reduto perigoso

CÓD 374 Anadolu Efes 1.56 Empate 14 Barcelona 2.55

Encontro da 13.ª jornada da Euroliga, com os turcos do Anadolu Efes a receberem a visita do Barcelona, numa partida que colocará frente a frente o 10.º e o 1.º colocados da prova, respetivamente.Com 6 vitórias e 6 derrotas na Euroliga, o Anadolu Efes vem de quatro triunfos seguidos nesta prova, sendo que nas contas globais leva já oito encontros consecutivos a ganhar. No plano pontual, o Anadolu Efes tem uma média de 90 pontos nos últimos 10 jogos, nos quais a média total foi de 167. Em termos individuais nesta prova, os destaques são Vasilije Micic (15,7 pontos de média), Adrien Moerman (5,7 ressaltos) e Shane Larkin (4,9 assistências).Em relação ao Barcelona, tem 10 vitórias e 2 derrotas, sendo que curiosamente também leva quatro triunfos seguidos nesta Euroliga. Olhando ao registo de todas as provas, os catalães chegaram ao intervalo na frente nos últimos sete encontros, sendo que em seis deles também já ganhavam no final do primeiro quarto. Do ponto de vista pontual, houve em média 81 pontos dos catalães na última dezena de partidas, para um total médio de 153. Quanto a figuras, Nikola Mirotic é a estrela do Barça, com 16,3 pontos e 5,3 ressaltos em média nesta prova, com Nick Calathes a ser o melhor assistente (5,7).A fechar, no confronto direto há vantagem recente dos turcos, com quatro vitórias consecutivas. Já em seis dos últimos oito duelos o Anadolu chegou ao intervalo a ganhar, algo que depois lhe valeria o triunfo final também na mesma meia dúzia de partidas. Em termos de pontos, a média deste embate na última dezena de jogos foi de 160, 80 para cada lado.