Anadolu Efes-Fenerbahçe: turcos arrancaram melhor no campeonato

Anadolu Efes e Fenerbahçe defrontam-se, esta quinta-feira, em jogo a contar para a 2.ª jornada da Liga europeia de basquetebol, num encontro que colocará frente a frente duas formações com arranques distintos na prova.

Na primeira jornada, os espanhóis do Anadolu Efes perderam (69-73) na receção ao Zenit São Petersburgo, enquanto que os turcos do Fenerbahçe entraram na nova temporada desportiva com um triunfo por 77-63 sobre o Estrela Vermelha.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre competições oficiais e não oficiais, o Anadolu Efes registou três vitórias (Galatasaray - por duas ocasiões - e Turk Telekom) e duas derrotas (Darussafaka e Zenit São Petersburgo), ao passo que o Fenerbahçe somou cinco triunfos (Galatasaray, Darussafaka, OGM Ormanspor, Estrela Vermelha e Besiktas).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Anadolu Efes, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos disputados entre as duas formações.