Anadolu Efes-Real Madrid: dia de decisões na Euroliga

Jogo decisivo no playoff da Euroliga, com Anadolu Efes e Real Madrid a jogarem esta terça-feira o acesso à próxima ronda do playoff, depois de cada uma das equipas ter vencido os seus encontros, alguns deles com emoção até ao final. Especialmente os dois mais recentes, disputados em Espanha, onde os merengues conseguiram recuperações incríveis, quando todos já os apontavam como derrotados e consequentemente eliminados.



Agora em solo turco, esta decisão devolve aos de Istambul o factor casa, que lhes ajudou a ganhar de forma clara os dois primeiros encontros, mas a verdade é que ter falhado dois 'match points' pode pesar na mente da formação turca.



Olhando a estatísticas, note-se que os turcos têm nesta série uma média de 83 pontos, ao passo que o Real Madrid tem 73. Analisando os últimos dez embates entre estas duas equipas, a média é ligeiramente distinta, com o Real Madrid a ter 80, contra os 78 dos turcos. Curiosamente, em seis dos últimos sete foi o Anadolu Efes a vencer no final da primeira parte.