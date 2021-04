Anaheim Ducks-Colorado Avalanche: duelo de extremos no Oeste da NHL

Encontro entre duas equipas da Divisão Oeste da NHL, com os líderes Colorado Avalanche a visitarem o reduto dos últimos Anaheim Ducks, numa partida entre duas formações que têm 56 e 31 pontos, respetivamente.



Em melhor posição, os visitantes até entram em campo vindos de uma derrota, ainda que nos últimos dez encontros tenham um registo positivo de sete triunfos e dois desaires. Quanto aos Ducks, até entram em campo vindos de uma vitória, ainda que nos nove encontros anteriores tenham perdido seis e ganho apenas mais três.



No que ao confronto direto diz respeito, este será o sétimo encontro do ano civil entre estas duas equipas, havendo por agora quatro vitórias de Colorado e duas de Anaheim. Irá a tendência manter-se?