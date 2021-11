Anaheim Ducks-NJ Devils: com golos à vista

Encontro entre equipas de conferências distintas na madrugada desta quarta-feira na NHL, com os Anaheim Ducks a receberem a visita dos New Jersey Devils, num duelo que colocará frente a frente o sétimos do Oeste, com 9 pontos, e os nonos no Este, curiosamente também os mesmos 9 pontos.



Com 3 vitórias em dez jogos disputados, os da casa entram em campo depois de um triunfo que travou uma série de seis desaires consecutivos, num jogo no qual, tal como na meia dúzia anterior, o marcador teve sempre pelo menos 6 golos no total.



Quanto aos Devils, têm 4 vitórias em nove duelos jogados, sendo que na última meia dúzia de partidas têm alternado triunfos com derrotas de forma quase perfeita. A formação de Nova Jérsia, refira-se, apenas por uma vez nos últimos cinco jogos terminou o primeiro período na frente, sendo que em cinco dos últimos seis duelos esse mesmo primeiro período teve pelo menos 2 golos. Falando em golos, apenas dois dos últimos oito jogos dos Devils não tiveram pelo menos 6 no total.



Quanto ao confronto direto, os Devils ganharam os dois duelos mais recentes, ainda que o último já tenha sido há mais de ano e meio, em março de 2020, com triunfo fora de casa por 3-0.