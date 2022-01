Anaheim Ducks-Pitts. Penguins: com os mesmos pontos na tabela da NHL

Encontro entre equipas com os mesmos 45 pontos na época da NHL, num embate que colocará frente a frente os Anaheim Ducks, quartos no Oeste, contra os Pitts. Penguins, sétimos no Este.



Com 19 vitórias em 38 encontros, os Ducks chegam a este jogo vindos de uma vitória, que serviu para equilibrar as contas globais dos jogos disputados em 2022, agora com duas vitórias e duas derrotas. Em termos individuais, o destaque é Troy Terry, com 36 pontos, fruto de 22 golos e 14 assistências.



Quanto aos Penguins, em 2022 venceram três jogos e perderam um, curiosamente o mais recente, disputado em casa de Dallas. No total, os de Pittsburgh têm 20 triunfos em 34 encontros. Jake Guentzel, com participaçãod direta em 34 golos, é o homem em destaque nos de Pittsburgh - 18 golos e 16 assistências.



No confronto direto, com um encontro já disputado esta temporada, o registo tem sido favorável aos Penguins, com três vitórias nos últimos quatro encontros. No mais recente, a vitória foi por 1-0, há cerca de um mês.

