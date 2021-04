Anaheim Ducks-Vegas G Knights: oitavo contra segundo no Oeste da NHL

Encontro entre equipas da Divisão Oeste da NHL, com os Vegas Golden Knights a visitarem o reduto dos Anaheim Ducks, numa partida que colocará frente a frente o segundo e o oitavo colocado da tabela.



Vindo de quatro vitórias seguidas, o conjunto visitante entra em campo com 60 pontos, tendo pela frente uma equipa de Anaheim que, com 35 pontos, venceu dois e perdeu outros dois nos últimos quatro encontros.



Quanto ao confronto direto, os de Las Vegas venceram quatro dos cinco jogos disputados neste ano civil, com um total de 15 golos marcados e 10 sofridos.