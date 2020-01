Anderlecht-Club Brugge: jogo grande na Taça da Bélgica

Anderlecht e Club Brugge defrontam-se, esta quinta-feira, em jogo a contar para os quartos-de-final da Taça da Bélgica, naquele que será o jogo grande da ronda.



Na presente competição, o Anderlecht já deixou para trás Beerschot e o Mouscron, enquanto que o Club Brugge eliminou o Francs Borains e o Oostende.



No que toca ao confronto direto recente entre as duas equipas, destaque para quatro triunfos do Clube Brugge, contra nenhum do Anderlecht nos últimos cinco duelos.

CÓD 206 Anderlecht 3.63 Empate 3.25 Club Brugge 1.69