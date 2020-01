Anderlecht-Genk: equipa da casa procura retomar rumo ganhador

Colocados de forma surpreendente fora das seis primeiras posições do campeonato belga, Anderlecht e Genk procuram corrigir este domingo as respetivas situações na tabela, num duelo da 20.ª jornada na qual estarão frente a frente o décimo e o sétimo colocados, respetivamente.



Mais bem cotado na tabela, com 28 pontos, o conjunto forasteiro entra nesta partida vindo de duas vitórias consecutivas no campeonato, ao passo que os de Bruxelas, com 23, vão já em quatro jogos seguidos sem vencer, numa sequência na qual o melhor que conseguiram foram três empates.



Por fim, de notar que o confronto direto tem sido bastante favorável ao Genk, que não perdeu nenhum dos últimos sete encontros ante o Anderlecht. O mais recente disputado já nesta época, com vitória por 1-0. Como será desta vez?

CÓD 269 Anderlecht 2.26 Empate 3.05 Genk 2.44