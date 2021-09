Anderlecht-Gent: 5.º recebe a visita do 16.º na Bélgica

Encontro da oitava jornada da Liga belga, com o quinto colocado Anderlecht a receber a visita do Gent, uma equipa que com sete encontros disputados tem apenas 7 pontos, fruto de dois triunfos, um empate e quatro derrotas - está no 16.º lugar. Quanto ao Anderlecht, em sete partidas tem 13 pontos, conseguidos através de quatro vitórias, um empate e duas derrotas, e entra em campo no 5.º posto.



Com 15 golos marcados e 8 sofridos, o Anderlecht chega a este jogo vindo de dois triunfos consecutivos, um deles goleada diante do Mechelen, por 7-2. Um resultado que ajudou ao registo recente de golos, com pelo menos 3 no registo em sete dos últimos nove duelos. Já em cinco dos últimos houve golos de ambas as equipas.



Quanto ao Gent, tem 13 golos marcados e 10 sofridos, sendo uma das poucas equipas da metade inferior com registo positivo de golos. Muito por culpa do triunfo conseguido em finais de agosto, quando bateu o Club Brugge por 6-1.



Em relação ao confronto direto, vamos já em quatro empates consecutivos, sendo que apenas um desses duelos teve mais do que 3 golos. Foi em 2019/20, com igualdade a três golos no Lotto Park, a casa do Anderlecht.

CÓD 258 Anderlecht 1.98 Empate 3.1 Gent 2.8