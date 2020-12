Anderlecht-Oostende: sexto contra o nono na Bélgica

Segue a disputa da 18.ª jornada da Liga belga, com o Anderlecht a receber esta terça feira a visita do Oostende, num duelo que colocará frente a frente o sexto e o nono colocados, respectivamente.



Em melhor posição, com 26 pontos, o conjunto da casa vem de uma vitória sobre o Genk que na altura travou uma série de quatro jogos seguidos sem vencer. Quanto aos visitantes, com menos 4 pontos, ganharam os últimos dois jogos e estão com o moral em alta por isso mesmo.



Em relação ao confronto direto, até aí há motivos para o Oostende sorrir, já que nos últimos seis duelos conseguiu vencer três e perdeu dois. Note-se que esta temporada estas duas equipas já se enfrentaram por uma ocasião, com um empate a dois a ficar no marcador.



De referir que neste confronto direto há outros dados a ter em conta: em quatro dos últimos cinco jogos houve golos de ambas as equipas e pelo menos 3 no marcador, sendo que no meio dessa sequência se registam ainda três jogos seguidos do Anderlecht a sofrer e cinco do Oostende.