Anderlecht-Sporting Charleroi: proibido perder pontos

• Foto: Getty Images

Encontro da 33.ª e penúltima jornada da fase regular do campeonato belga, com um embate entre duas equipas que estão na 5.ª e 6.ª posições, com 58 e 51 pontos, respetivamente.



Nesta partida a equipa que mais tem em jogo é mesmo o RSC Anderlecht, já que entra em campo com 58 pontos, os mesmos que o Gent e menos 1 do que o Antuérpia. Será entre estas três equipas que se definirá quem acompanhar USG e Club Brugge para a fase de apuramento do campeonato, pelo que tropeçar nesta fase é praticamente proibido para os de Bruxelas. E a verdade é que o Anderlecht vem precisamente de um tropeção doloroso, ao perder com o Gent. Essa foi a única derrota dos últimos nove jogos.



Quanto ao Sporting Charleroi, tem 51 pontos e está seguro na fase do playoff europeu - faltando apenas confirmar o lugar final. Nos últimos quatro jogos não perdeu nenhum, tendo goleado no mais recente, ao bater o Cercle Brugge por 5-0.



A fechar, o confronto direto, com duas vitórias do Anderlecht nos dois jogos mais recentes, o último dos quais em novembro, por 3-1.

Por Record

