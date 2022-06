Andorra-Moldávia: equipa da casa procura voltar a vencer

CÓD 141 Andorra 3.3 Empate 3 Moldávia 2.1

Duelo do Grupo D1 da Liga das Nações, com um embate entre Andorra e Moldávia a disputar-se esta segunda-feira no Estadi Nacional, em Andorra la Vella.Derrotada na primeira jornada deste grupo, por 3-0 pela Letónia, Andorra tenta somar os primeiros pontos para continuar a sonhar, ao passo que os moldavos, vencedores na ronda inaugural (2-0 sobre o Liechtenstein) partem em busca de uma vitória que lhes permita continuar bem colocados na corrida pelo apuramento direto.Olhando ao registo recente de jogos, Andorra venceu quatro dos últimos dez jogos que disputou, algo que acabou por ajudar no facto de ser atualmente a 153.ª seleção do ranking FIFA. Já a Moldávia ganhou apenas um dos últimos dez jogos e é de momento somente 180.ª do ranking.Em termos de confronto direto, estas duas seleções defrontaram-se recentemente na fase de qualificação para o Europeu de 2020, na altura com uma vitória por 1-0 para cada uma das equipas. Como será desta?