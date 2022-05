Andrew Harris-Brandon Holt: Holt procura continuar senda vitoriosa

Num jogo da 1.ª ronda do Challenger de Little Rock, Andrew Harris e Brandon Holt encontram-se esta terça-feira, numa partida que colocará frente a frente o 560.º e o 426.º colocados da hierarquia mundial do ténis.



Melhor colocado, Brandon Holt está numa boa sequência de resultados, com dez vitórias consecutivas, que lhe permitiram a conquista dos Challenger de Nottingham e Cancun. Note-se que nesses mesmos dez últimos jogos o tenista norte-americano venceu sempre por sets diretos. Este ano, com 38 jogos, Holt venceu 31 e perdeu apenas 7.



Quanto a Andrew Harris, este ano tem 14 vitórias e 11 derrotas, tendo nos três torneios mais recentes passado apenas da primeira ronda, perdendo depois na segunda.



A fechar, de referir que Harris venceu o único duelo da história entre estes dois tenistas: foi em 2018, num Future nos EUA, com triunfo por duplo 6-0.

