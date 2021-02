Angers-Rennes: duelo da Taça de França

Embate entre equipas da Ligue 1 nos 16-avos-de-final da Taça de França, com o Angers a receber no Stade Raymond Kopa a visita do Rennes, numa partida na qual estarão frente a frente o oitavo, com 34 pontos, e o quinto, com 38, respetivamente.



Como agora as contas são para a Taça, os registos da Ligue 1 pouco importarão, mas a verdade é que os visitantes parecem ser a equipa em melhor momento, com apenas uma derrota nos últimos nove duelos - no total registam-se quatro vitórias, quatro empates e uma derrota.



Quanto ao Angers, nos últimos nove encontros venceu três, empatou dois e perdeu quatro, o último dos quais no fim de semana, com um desaire por 3-0 diante do Nice. Um jogo que confirmou um registo de golos que pode ser tido em conta, com seis dos últimos oito duelos do Angers a terem pelo menos 3 no marcador.



Aliás, também no confronto direto essa estatística é observada em quatro dos últimos cinco. Por outro lado, o Angers leva oito jogos seguidos a sofrer diante do Rennes, sendo que nos últimos sete foi a primeira equipa a encaixar golos. Por fim, note-se que, apesar desse registo, o Angers até venceu o último jogo disputado entre estas duas equipas: foi em outubro, com um triunfo por 2-1 fora de portas.

CÓD 232 Angers 2.79 Empate 3.13 Rennes 2.31