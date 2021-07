Angola-Japão: vencer é obrigatório

Duelo da penúltima jornada da fase de grupos do torneio olímpico de andebol Tóquio'2020, com um encontro entre a 'aflita' seleção de Angola e o anfitrião Japão.



Ainda sem vitórias, as angolanas têm até ao momento 100 golos sofridos e 71 marcados, ao passo que as japonesas, com um triunfo (diante do Montenegro), conta com 85 marcados e também 85 sofridos.



Este será o segundo duelo da história entre ambas as equipas, depois do jogo de 2019, num particular que acabou em vitória angolana por 26-21.