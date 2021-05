Antalyaspor-Besiktas: final da Taça da Turquia

Antalyaspor e Besiktas defrontam-se, esta terça-feira, em jogo a contar para a final da Taça da Turquia, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que registaram resultados algo distintos relativamente às últimas partidas disputadas.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estiveram recentemente inseridas, de notar que o Antalyaspor registou dois empates (Karagumruk e Konyaspor) e três derrotas (Antalyaspor, Goztepe e Trabzonspor), enquanto que o Besiktas somou três triunfos (Rizespor, Hatalyspor e Goztepe) e dois desaires (Galatasaray e Karagumruk).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Besiktas, equipa que venceu dois dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Antalyaspor a levar a melhor em apenas uma ocasião. De notar ainda que os últimos dois embates terminaram com um empate a uma bola (1-1).