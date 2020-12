APOEL Nicósia-Omonia Nicósia: dérbi na capital

Dia de jogo grande no campeonato cipriota e na capital Nicósia, com o APOEL a receber a visita do Omonia, num duelo da 13.ª jornada que colocará frente a frente duas equipas que, ao contrário do habitual, estão colocadas na metade inferior da tabela. O maior destaque vai mesmo para o APOEL, um crónico campeão, que é apenas 9.º, já a 10 pontos do líder Anorthosis.



A formação da casa vem de duas vitórias seguidas e parece em recuperação, algo que procurará prolongar nesta partida onde terá pela frente uma formação perante a qual leva já 20 jogos seguidos sem perder. Por outro lado, note-se que a formação do APOEL, que tem no seu elenco os portugueses Miguel Silva, Artur Jorge e André Geraldes, marcou apenas mais do que 3 golos num dos últimos seis jogos.



Quanto ao Omonia, que tem Kiko e Vítor Gomes no plantel, está duas posições acima na tabela, com 17 pontos no 7.º posto e a verdade é que entra em campo motivado, especialmente pelo facto de ter vencido a meio da semana para a Liga Europa, num jogo no qual atirou o PAOK borda fora da prova.



Relativamente ao confronto direto, já dissemos que nos últimos 20 encontros o APOEL não perdeu em nenhuma ocasião, sendo que nos mais recentes seis jogos venceu em metade deles. Na época passada, por exemplo, houve dois nulos.

