Aquila Trento-Petrol Olimpija: duelo de opostos na Eurocup

Duelo de opostos no Grupo D da Eurocup, com os italianos do Aquila Trento a receberem a visita dos eslovenos do Petrol Olimpija, num embate entre o primeiro e o último desse mesmo agrupamento.



Com três vitórias em três jogos, a turma transalpina entrará em campo moralizada por esse arranque auspicioso, ainda que no plano interno esteja a registar um início algo 'sinuoso', com apenas uma vitória em quatro encontros e ainda um triunfo e um desaire na Supertaça.



Quanto aos eslovenos, com uma vitória e três derrotas nesta Eurocup, têm somente dois jogos disputados no seu campeonato, tendo somado por vitórias cada um deles. Para mais, têm já desta época a celebrar a conquista da Supertaça, num triunfo claro sobre o Novo Mesto.



De notar, por fim, que este será o terceiro jogo da história entre estas duas equipas, havendo por agora um equilíbrio total nas contas. Esses dois encontros foram jogados em 2015/16, na altura com vitória dos eslovenos em casa por 98-97 e depois derrota em Itália por 90-77. Como será desta vez?