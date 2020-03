Arameiska-Syrianska-IFK Stocksund: para fechar a pré-temporada

Equipas da mesma quarta divisão, mas colocadas em lados opostos da barricada, Arameiska-Syrianska e IFK Stocksund encontram-se este sábado naquele que será derradeiro encontro de pré-temporada, que será na verdade o último jogo antes da interrupção por causa do coronavírus.



Vindo de uma goleada diante do Assyriska, por 6-2, o Arameiska Syrianska entrará em campo moralizado, ao contrário do IFK Stocksund, que nos dois jogos recentes com registos perdeu ambos: 1-2 e 0-2.

CÓD 123 Arameiska-Syrianska 2.25 Empate 4.15 IFK Stocksund 2.02