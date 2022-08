Argentina-Austrália: reencontro uma semana depois

O estádio Jose Amalfitani, em Buenos Aires, recebe este sábado mais um duelo do The Rugby Championship, agora a opor Argentina e Austrália, num duelo da 2.ª jornada. Os argentinos, a jogar em casa, procuram a primeira vitória depois de terem perdido há um semana (41-26), ao passo que os australianos tentam o segundo triunfo para 'arrumar' de vez os sul-americanos.



Em termos individuais, os argentinos devem operar algumas trocas, com Thomas Gallo, Nahuel Tetaz Chaparro e Matias Moroni a entrarem, nos lugares de Gonzalo Bertranou, Tomas Cubelli e Matias Orlando, isto para lá também da integração de Emiliano Boffelli por troca com Santiago Cordero.



Quanto aos australianos, terão de suprir a ausência por lesão de Quade Cooper, que neste caso será substituído por Reece Hodge. Outro elemento que chega motivado é Jordan Petaia.



Outro ponto a dar motivação aos australianos é o confronto direto, já que levam sete jogos seguidos sem perder diante da Argentina, com cinco vitórias e dois empates nesse período.

