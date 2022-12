Argentina-Austrália: turma das pampas defronta uma das surpresas

CÓD 103 Argentina 1,15 Empate 6,7 Austrália 16

Hora de decisões no Mundial'2022, com Argentina e Austrália a encontrarem-se este sábado num duelo dos oitavos-de-final entre o 1.º do Grupo C e o 2.º do Grupo D.Curiosamente, será o encontro entre duas equipas que começaram a perder, mas que nos dois jogos seguintes ganharam e conseguiram o tão desejado apuramento. E se no caso dos argentinos foi esperado, o dos australianos foi uma das grandes surpresas, o que poderá servir de motivação para este encontro de David contra Golias.Olhando a estatísticas, a Argentina leva nove jogos seguidos a entrar a marcar nas partidas, tendo conseguido chegar ao descanso na frente em sete dessas ocasiões. Em termos absolutos, os jogos da Argentina tiveram 3 ou mais golos em seis dos últimos oito encontros. Quanto à Austrália, foi a primeira equipa a marcar nos últimos cinco encontros que disputou, sendo que nesse período apenas um desses duelos teve 3 ou mais golos.Neste que será o primeiro jogo entre ambas as equipas, as duas seleções estarão na máxima força.