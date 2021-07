Argentina-Brasil: duelo de titãs na Copa América

Chegou a final da Copa América e chegou também o jogo mais desejado por todos os fãs do futebol mundial. Argentina e Brasil vão encontrar-se na madrugada de domingo no Maracanã, num duelo que colocará frente a frente as duas seleções mais fortes do continente sul-americano.



Sem derrotas nesta campanha no torneio, ambas com cinco triunfos e um empate, Argentina e Brasil não tiveram vida fácil no derradeiro degrau para esta final, já que tiveram de sofrer bastante para superar Colômbia e Peru, respetivamente.



Olhando aos registos, a Argentina leva precisamente cinco triunfos seguidos e 19 partidas sem perder, ao passo que o Brasil não perdeu nenhum dos últimos 13 encontros. Quanto a golos, a Argentina foi a primeira equipa a marcar nos últimos nove jogos que disputou, ao passo que o Brasil foi o primeiro a marcar em nove dos últimos dez.



Relativamente ao confronto direto, note-se que apenas um dos últimos sete jogos entre estas equipas teve mais do que 3 golos, sendo que o duelo mais recente, disputado em 2019, acabou com vitória argentina por 1-0. Nota ainda para o registo de cartões neste superclássico, que em cinco dos últimos seis embates foi superior a 5.

CÓD 104 Argentina 3.49 Empate 3.05 Brasil 2.13