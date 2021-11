Argentina-Brasil: Superclássico promete emoções fortes

• Foto: Reuters

Dia de Superclássico na América do Sul, com um sempre emocionante embate entre Argentina e Brasil, que colocará frente a frente duas formações ainda sem derrotas nesta fase de qualificação para o Mundial'2022 e que, mesmo já apuradas, certamente irão jogar todas as fichas neste duelo repleto de emoção e rivalidade.



Em segundo lugar nesta qualificação, com 28 pontos, a Argentina leva três vitórias seguidas e uns incríveis 26 jogos seguidos sem perder. Nos últimos cinco duelos não sofreu golos e em nove dos últimos dez foi a primeira formação a marcar e aquela que chegou ao descanso na frente. Neste duelo estará praticamente na máxima força, havendo apenas dúvidas quanto a Leandro Paredes.



Quanto ao Brasil, neste jogo sem Casemiro, tem 34 pontos e não perderá a liderança em caso de desaire. Leva seis jogos seguidos sem perder, sendo que a última derrota foi precisamente diante desta Argentina, numa dolorosa final da Copa América, disputada em julho.



Nesse duelo, tal como nos anteriores quatro, o marcador teve menos do que 3 golos, pelo que é possível que essa tendência se repita nesta partida, que será a primeira depois da polémica partida de setembro, que não chegou a ser terminada por conta das questões relacionadas com a Covid-19.

Por Record