Argentina-Chile: duelo de candidatos na Copa América

Arranca a disputa da Copa América para dois fortes candidatos a lutar pelo título. Argentina e Chile defrontam-se na noite de segunda-feira no Estádio Nilton Santos, numa partida que colocará frente a frente duas seleções que no passado recente têm bons resultados a reportar.



Neste sentido, a Argentina é aquela que leva melhor forma, com 13 duelos seguidos sem perder, ao passo que os chilenos têm 3 duelos seguidos sem serem batidos, incluindo um empate com estes mesmos argentinso a um golo no arranque do mês - para a qualificação sul-americana para o Mundial'2022.



Sem vencer a Copa América desde 1993, a Argentina espera conseguir desta acabar com o jejum, ao passo que o Chile tenta repetir as boas campanhas dos últimos anos, com duas conquistas e um quarto posto. Agora comandados por Martín Lasarte, os chilenos têm em Alexis Sánchez uma das suas principais figuras, mas atenção a outros elementos como Arturo Vidal ou até mesmo o guarda-redes Claudio Bravo.

CÓD 186 Argentina 1.57 Empate 3.35 Chile 4.86