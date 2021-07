Argentina-Colômbia: por um lugar na final da Copa América

Duelo de candidatos nas meias-finais da Copa América, com a Argentina a defrontar na madrugada de quarta-feira a congénere da Colômbia, numa partida na qual é a turma das pampas aquela que entra com o favoritismo do seu lado.



Ainda sem qualquer desaire neste torneio - venceu quatro dos cinco jogos que disputou, com 10 golos marcados e 2 sofridos -, a Argentina leva 4 triunfos seguidos e 18 jogos consecutivos sem perder. Por outro lado, nos últimos oito foi a primeira equipa a marcar e nos últimos seis aquela que chegou ao descanso na frente.



Quanto à Colômbia, venceu dois dos cinco encontros que disputou, tendo nos 'quartos' deixado pelo caminho o Uruguai no desempate por penáltis. Antes disso, no fecho da fase de grupos, perdeu dois jogos seguidos e esteve com o apuramento preso por um fio...



Quanto ao confronto direto, aí as coisas dão algum otimismo aos cafeteros, que leva três jogos seguidos sem perder diante dos argentinos, incluindo uma vitória na Copa América de há dois anos (2-0) e um empate já em 2021, a dois golos, na qualificação para o Mundial'2022.

CÓD 363 Argentina 1.7 Empate 3.07 Colômbia 4.65