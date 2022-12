Argentina-Croácia: quem será o primeiro finalista do Mundial'2022?

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Argentina e Croácia defrontam-se na tarde de terça-feira, a partir das 19 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a meia-final do Campeonato do Mundo de futebol do Qatar'2022, num encontro que colocará frente a frente duas seleções que ambicionam chegar ao título mundial.

Nos últimos cinco jogos disputados, de notar que a Argentina registou três vitórias (México, Polónia e Austrália), um empate (Holanda) e uma derrota (Arábia Saudita), enquanto que a Croácia somou um triunfo (Canadá) e quatro empates (Marrocos, Bélgica, Japão e Brasil).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio registado entre as duas seleções, com ambas a somarem duas vitórias e duas derrotas nos quatro duelos até ao momento disputados entre si.