Argentina-Equador: argentinos amplamente favoritos

Equipa que tem Gonzalo Plata como uma das suas esperanças, o Equador tem na madrugada de domingo um importante teste nesta Copa América, quando pelas 2 da manhã defrontar a favorita Argentina, num duelo que colocará frente a frente o primeiro do Grupo A e o quarto do Grupo B.



Com 3 pontos na fase de grupos, fruto de três empates, o Equador não realizou uma fase inicial lá muito famosa, mas a verdade é que conseguiu pelo caminho travar o Brasil. Ainda assim, os equatorianos levam já doze jogos seguidos a sofrer, seis sem vencer e... 3 sem perder. Em oito dos últimos dez sofreram e também marcaram.



Quanto à Argentina, venceu três e empatou um na fase de grupos, sendo que leva já 17 encontros consecutivos sem perder. Por outro lado, nos últimos sete marcou sempre em primeiro lugar, sendo que em cinco dos mais recentes ao intervalo já vencia.



Quanto ao confronto direto, a Argentina leva três vitórias seguidas, a mais recente das quais em outubro do ano passado, na qualificação para o Mundial'2022, por 1-0. Como será desta vez?

CÓD 111 Argentina 1.39 Empate 3.87 Equador 6.64