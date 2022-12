Argentina-França: quem levantará o título mundial?

Argentina e França defrontam-se na tarde de domingo, a partir das 15 horas (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a final do Campeonato do Mundo do Qatar'2022, num encontro que colocará frente a frente aquelas que foram as duas melhores seleções até ao momento no Mundial.

Nos últimos cinco jogos disputados, de notar que a Argentina registou quatro vitórias (México, Polónia, Austrália e Croácia) e um empate (Holanda), enquanto que a França somou quatro triunfos (Dinamarca, Polónia, Inglaterra e Marrocos) e uma derrota (Tunísia).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade da Argentina, seleção que venceu quatro dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre os dois países, com a França a levar a melhor no último embate realizado entre os dois conjuntos, no Mundial'2018, com um triunfo por 4-3.

De recordar ainda que este duelo ditará quem será a Bota de Ouro da competição, com quatro jogadores na corrida pelo título: Olivier Giroud, Julián Álvarez, Kylian Mbappé e Lionel Messi. Para já, é o argentino do PSG que leva vantagem na lista, com cinco golos e três assistências, mais um passe para golo do que o companheiro de equipa no ataque do PSG.