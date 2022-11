Argentina-México: obrigados a ganhar

CÓD 122 Argentina 1,51 Empate 3,95 México 6,05

Duelo entre duas equipas com necessidade de ganhar, com a Argentina a disputar diante do México uma partida em castelhano entre uma formação argentina que perdeu de forma chocante na estreia e uns mexicanos que deixaram a desejar diante da Polónia.Aparentemente na máxima força, mas com muitas mudanças à vista, em jeito de abanão à equipa, a Argentina está obrigada a levantar-se do escandaloso desaire dainte da Arábia Saudita. Quanto ao México, está também na máxima força e tal com os argentinos também pode mexer alguma coisa na equipa.Em termos de confronto direto, a Argentina leva sete jogos seguidos sem perder e sempre a marcar aos mexicanos. Nos últimos três ganharam sempre e nem sofreram. O mais recente foi em 2019, numa goleada argentina por 4-0.