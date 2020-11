Argentina-Paraguai: Otamendi e Marchesín devem ir a jogo

Argentina e Paraguai defrontam-se, na madrugada desta sexta-feira (00h00, hora de Portugal Continental) em jogo a contar para a 3.ª jornada da fase da qualificação sul-americana para o Mundial, num encontro que colocará frente a frente duas seleções que assinaram um bom arranque na prova.

À entrada para esta ronda, a seleção albiceleste posiciona-se no 2.º lugar, com 6 pontos, fruto de duas vitórias nos dois primeiros jogos disputados, enquanto que o Paraguai encontra-se no 4.º posto, com 4 pontos, após somar um empate e um triunfo.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que estas duas seleções se encontram atualmente inseridas, de notar que a Argentina - seleção que convocou o benfiquista Nicolás Otamendi e o portista Marchesín - registou quatro vitórias (Equador - por duas vezes -, Brasil e Bolívia) e um empate (Uruguai), ao passo que o Paraguai somou dois triunfos (Bulgária e Venezuela) e três empates (Eslováquia, Arábia Saudita e Perú).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para o equilíbrio demonstrado entre as duas seleções nos últimos cinco duelos disputados entre si, com ambas a registarem uma vitória, três empates e uma derrota.