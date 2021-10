Argentina-Peru: turma das pampas ainda não perdeu

Segunda colocada na zona de apuramento sul-americana para o Mundial'2022, a Argentina procura na madrugada desta sexta-feira deixar ainda mais bem encaminhada a qualificação, num duelo no qual terá pela frente um Peru que, a 5 pontos do quarto lugar, está obrigado a pontuar.



Com 22 pontos nesta qualificação, a Argentina tem seis vitórias e quatro empates, num registo no qual conta com 18 golos marcados e 6 sofridos. A turma argentina vai em 24 jogos seguidos sem perder, sendo que nos últimos três não sofreu golos. A Argentina, refira-se, foi a primeira equipa a marcar em nove dos últimos dez jogos, sendo que o único em que não o fez... o resultado foi 0-0 (diante do Paraguai, há poucos dias.



Qunato ao Peru, tem 11 pontos, fruto de três vitórias, dois empates e seis derrotas, numa caminhada na qual marcou 10 golos e sofreu 18 . A turma peruana vem de uma derrota na Bolívia, por 1-0, um resultado que complicou bastante as chances de qualificação.



Quanto ao confronto direto, a Argentina não perdeu nenhum dos últimos dez jogos perante o Peru, tendo seis vitórias e quatro empates para o registo. No jogo mais recente, em novembro de 2020, houve triunfo argentino no Peru por 2-0.

CÓD 105 Argentina 1.22 Empate 5.05 Peru 10.5