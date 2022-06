Argentinos Jrs.-Aldosivi: início de caminhada no campeonato

CÓD 197 Argentinos Jrs. 1.5 Empate 3.8 Aldosivi 5.6

Arranca o campeonato argentino, com um embate entre Argentinos Jrs. e Aldosivi a animar a madrugada de terça-feira.Equipa que acabou em quarto no Grupo A da Taça da Liga e posteriormente caiu nas 'meias' aos pés do Tigre, o Argentinos Jrs. chega a este jogo vindo de uma sequência de sete jogos seguidos sem perder (a derrota diante do Tigre foi no prolongamento), sendo que nos últimos quatro sofreu sempre pelo menos um golo. Falando em tentos, nos últimos oito jogos apenas um deles não teve golos de ambas as equipas.Quanto ao Aldosivi, foi também 4.º no Grupo B da Taça da Liga, mas acabou por cair logo nos 'quartos', com uma pesada derrota perante o Racing, por 5-0. Tal como o seu oponente, o Aldosivi leva uma série longa de jogos a sofrer, no caso de seis jogos.Em termos de confronto direto, nos últimos quatro jogos o balanço é de equilíbrio total, com duas vitórias para cada lado. Olhando mais para trás, em cinco dos últimos sete houve golos de ambas as equipas e um total de pelo menos 3 no marcador final.