Argentinos Juniors-Newell's Old Boys: anfitriões melhores no confronto direto

Argentinos Juniors e Newell's Old Boys defrontam-se, na madrugada desta terça-feira, pelas 00h15 (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda jornada do campeonato argentino de futebol, num encontro que colocará frente a frente duas equipas que tiveram arranque distintos na prova.

Na primeira jornada do campeonato, os Argentinos Juniors empataram a zeros (0-0) na deslocação ao terreno do Independiente, enquanto que o Newell's Old Boys bateu em casa, por 3-2, o Talleres Cordoba.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que os Argentinos Juniors registaram uma vitória (Atlético Nacional), dois empates (River Plate e Independiente) e duas derrotas (Nacional e River Plate), ao passo que o Newell's Old Boys somou dois triunfos (Palestino e Talleres Córdoba), um empate (Atlético Goianiense) e duas derrotas (Libertad Asunción e Sarmiento Junin).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Argentinos Juniors, equipa que venceu três dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com o Newell's Old Boys a levarem a melhor em apenas um dos dois restantes embates.