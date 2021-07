Argentinos Juniors-River Plate: nos últimos cinco jogos... deu quatro empates

Argentinos Juniors e River Plate defrontam-se, na madrugada desta quinta-feira, pelas 01h30 (horário de Portugal Continental), em jogo a contar para a segunda mão dos oitavos de final da Taça Libertadores, num encontro que será disputado no Estádio Diego Armando Maradona.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas estiveram recentemente inseridas, de notar que o Argentinos Juniors registaram uma vitória (Atlético Nacional), dois empates (River Plate e Independiente) e duas derrotas (Universidad Católica e Nacional), enquanto que o River Plate somou um triunfo (Santa Fé), dois empates (Boca Juniors e River Plate) e dois desaires (Fluminense e Colón Santa Fé).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade do Argentinos Juniors, equipa que venceu um dos últimos cinco duelos até ao momento disputados entre as duas formações, com os restantes quatro jogos a terminarem com um empate - três deles com golos.