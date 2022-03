Argentinos Juniors-Vélez Sarsfield: confronto direto favorável aos visitantes

CÓD 349 Argentinos Jrs. 2.1 Empate 2.9 Vélez Sarsfield 3.15

Em jogo da 7.ª jornada da Taça da Liga argentina, o 8.º colocado do Grupo A recebe a visita do 14.º e último do Grupo B, numa partida que colocará frente a frente duas formações que tiveram inícios relativamente similares, pese embora parecerem estar em situações muito distintas.O Argentinos Jrs., tem 8 pontos em seis jogos, ao passo que o Vélez Sarsfield, no mesmo período de partidas, alcançou 6. O Vélez, por outro lado, mesmo estando atrás na tabela, leva três partidas seguidas sem perder.Aliás, a equipa que pode chegar a este jogo moralizada também pelo confronto direto é o Vélez Sarsfield, já que nos últimos sete não perdeu, nos últimos quatro não sofreu e nos últimos três... venceu sempre. O mais recente dos quais em novembro, com vitória por 2-0.