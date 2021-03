Aris Salónica-Olympiacos: Pedro Martins tenta alcançar as meias-finais da Taça

Aris Salónica e Olympiacos defrontam-se, esta quinta-feira, em jogo a contar para a segunda mão dos quartos-de-final da Taça da Grécia, num encontro que colocará frente a frente duas equipas com alguns portugueses

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Aris Salónica registou duas vitórias (AEK Atenas e Atromitos), dois empates (Panetolikos e Olympiacos) e uma derrota (Olympiacos), ao passo que a turma orientada por Pedro Martins somou dois triunfos (PSV e Volos), um empate (Aris) e duas derrotas (Panathinaikos e PSV).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Olympiacos, equipa que venceu quatro dos últimos cinco duelos disputados até ao momento entre as duas formações, com o Aris a não levar a melhor no outro embate.