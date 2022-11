Arizona Cardinals-Los Angeles Chargers: em busca do regresso às vitórias

• Foto: Reuters

Duelo da 12.ª jornada da NFL, com os Arizona Cardinals a receberem na noite de domingo a visita dos Los Angeles Chargers, num duelo que colocará frente a frente os 13.º da NFC e os 9.ºs da AFC, respetivamente.



Com cinco vitórias e cinco derrotas, os Chargers procuram colocar a sua conta no positivo, isto num jogo no qual tentarão travar uma série de dois encontros seguidos sem ganhar. Já os Cardinals têm 4 triunfos e 7 desaires, sendo que no jogo mais recente foram também derrotados.



Em termos de confronto direto, estas duas equipas não se encontro num jogo oficial desde 2019, ano no qual os Arizona Cardinals bateram os Los Angeles Chargers por 17-13.

Por Record