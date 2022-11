Arizona Cardinals-San Francisco 49ers: anfitriões tentam repetir a época passada

CÓD 246 Ariz. Cardinals 3,35 Empate 12,5 San F. 49ers 1,27

No jogo que fechará mais uma ronda de encontros da NFL, no caso a 11.ª, Arizona Cardinals e San Francisco 49ers encontram-se na segunda-feira, numa partida que colocará frente a os décimos e os sétimos da NFC, respetivamente.Com cinco vitóirias e quatro derrotas, os San Francisco 49ers estão mais bem colocados e chegam a esta partida com duas vitórias seguidas na bagagem. Ainda assim, note-se que os visitantes têm uma partida em atraso.Quanto aos Arizona Cardinals, têm quatro vitórias e seis derrotas, tendo vencido na partida mais recente diante dos LA Rams por 27-17. Em termos de registo em casa, os Cardinals ganharam apenas um dos últimos cinco encontros que disputaram. Já os 49ers fora de portas venceram dois dos cinco que têm jogados longe do seu reduto.Em termos de confronto direto, na época passada os Cardinals ganharam ambos os duelos: 17-10 em casa e 31-17 fora de portas.