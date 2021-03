Arizona Coyotes-Minnesota Wild: reencontro mais de um ano depois

Encontro entre formações da Divisão Oeste da NHL, com os quintos colocados Arizona Coyotes a receberem a visita dos quartos Minnesota Wild, num duelo no qual se enfrentarão duas equipas a registar temproadas algo similares.



Os da casa, com 22 jogos disputados e 23 pontos, entram em campo vindos numa série de três vitórias nos últimos cinco duelos, ao passo que os visitantes, com 25 pontos e menos dois jogos realizados, chegam também numa série de três vitórias nos últimos cinco embates, mas com a particularidade de terem perdido aos mais recentes, sofrendo sempre 5 golos.



Aliás, golos é algo que se tem visto com fartura nos encontros dos Wild, já que nos últimos nove duelos apenas três não contaram com pelo menos 6 golos. Quanto aos Coyotes, tiveram pelo menos 6 tentos em cinco dos últimos nove encontros.



Por fim, quanto ao confronto direto, os Wild entram em campo vindos de três vitórias seguidas, a última das quais em 2019, na altura com um incrível 8-5. Teremos novo festival de golos?