Arizona Coyotes-San Jose Sharks: duelo da divisão oeste da NHL

Arizona Coyotes e San Jose Sharks defrontam-se, na madrugada deste sábado (02h00, horário de Portugal Continental), em jogo a contar para o campeonato norte-americano de hóquei no gelo (NHL).

À entrada para esta ronda, os Arizona Coyotes posicionam-se no 5.º lugar da Divisão Oeste, com 33 pontos, fruto de 14 vitórias (três delas obtidas em Overtime) e 19 derrotas (cinco em OT), enquanto que os San Jose Sharks encontram-se na 7.ª e penúltima posição, com 30 pontos, após somarem 13 triunfos (cinco em OT) e 18 desaires (quatro em OT) até ao momento na competição.

Nos últimos cinco jogos disputados, de notar que os Arizona Coyotes registaram duas vitórias (Anaheim Ducks e Colorado Avalanche) e três derrotas (Minnesota Wild, Anaheim Ducks e Colorado Avalanche), ao passo que os San Jose Sharks também somaram dois triunfos (ambos diante dos Los Angeles Kings) e três desaires (Vegas Golden Knights e dois frente aos St. Louis Blues).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a ligeira superioridade dos Arizona Coyotes, formação que venceu três dos últimos cinco duelos disputados até ao momento entre as duas equipas, com os San Jose Sharks a levarem a melhor nos dois restantes embates.