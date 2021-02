Arizona Coyotes-St. Louis Blues: quinto duelo direto em poucos dias

Equipas colocadas na Divisão Oeste, Arizona Coyotes (16 pontos) e St. Louis Blues (13) encontram-se na madrugada de sábado na Gila River Arena, numa partida que colocará frente a frente o segundo e o quarto colocados desse mesmo agrupamento.



Este será um reencontro entre duas equipas que já levam quatro partidas seguidas entre si desde 3 de fevereiro. Um duelo direto que esta época dá vantagem aos Coyotes, com três vitórias seguidas e apenas um desaire no início desta sequência de jogos que terá ainda mais dois capítulos para lá deste.



Olhando aos quatro jogos deste mês, note-se que a média de golos é superior a 6 por partida, sendo que três desses duelos tiveram 7 golos, ao passo que o outro acabou com 4.