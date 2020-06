Arm. Bielefeld-Dínamo Dresden: duelo de opostos na 2.Bundesliga

Duelo de opostos na 2.Bundesliga, com Arm. Bielefeld e Dínamo Dresden a defrontarem-se numa partida em atraso da 28.ª jornada do segundo escalão do futebol germânico, na qual estarão frente a frente o primeiro e o último.



Líder da tabela com 58 pontos, mais 30 do que o adversário desta segunda-feira, o Arminia Bielefeld entra em campo com a possibilidade de praticamente sentenciar a sua subida de divisão, podendo em caso de vitória ampliar para 9 a vantagem pontual para o terceiro colocado Estugarda. Uma diferença que pode ser importante e decisiva, até porque ficarão a faltar apenas três partidas para acabar o campeonato.



Quanto aos visitantes, estão afundados na tabela, com 28 pontos, mas ainda têm chances matemáticas de se salvarem. Para tal têm de fazer desaparecer uma desvantagem de 3 pontos para o 16.º ou de 5 para o 15.º. Uma missão possível, mas complicada, especialmente tendo em conta que nos últimos cinco jogos, todos disputados no pós retoma, apenas venceu um e perdeu três.



E para piorar o cenário do outro lado está uma equipa que não perde há 12 jogos, ainda que curiosamente nessa sequência tenha vencido apenas metade deles. Aliás, na última meia dúzia apenas triunfou num, havendo a particularidade de nas últimas oito partidas apenas num dos jogos se tenha registado mais do que dois golos.



Golos que, refira-se, são algo que o Dínamo Dresden está habituado a encaixar, tanto no registo global como nos embates com o Arminia - já lá vão oito jogos seguidos sempre a sofrer em ambos contextos. E por falar em confronto direto, o Arminia Bielefeld venceu os últimos três jogos, tendo sido a primeira equipa a marcar em quatro dos últimos cinco encontros.

CÓD 175 Arm. Bielefeld 1.4 Empate 3.81 Dínamo Dresden 6.25