Arm. Bielefeld-Osnabrück: líder da 2.Bundesliga em teste

Comandante na tabela da 2.Bundesliga, e com a subida de divisão a um pequeno passo, o Arminia Bielefeld procura este domingo não falhar diante do Osnabrück, num encontro que poderám servir para dar um passo de gigante rumo à promoção.



Com 51 pontos, mais 5 do que o Estugarda e 6 do que o Hamburgo, o Arminia entra em campo numa sequência de nove jogos seguidos sem perder, em total contraponto com o seu adversário, que vai já em oito encontros consecutivos sem ganhar, numa série na qual foi a primeira a sofrer em seis dos mais recentes oito duelos. No que a golos diz respeito, o Arminia também está bem cotado, já que para lá de ser o melhor ataque da prova (50 golos), foi o primeiro a marcar em quatro dos mais recentes cinco.



No que ao confronto direto diz respeito, o Arminia Bielefeld venceu os três jogos mais recentes sempre sem sofrer golos, havendo a particularidade de a história não apontar para um grande registo de golos. É que nos mais recentes dez apenas dois deles tiveram três golos ou mais...

CÓD 143 Arm. Bielefeld 1.61 Empate 3.53 Osnabrück 4.31