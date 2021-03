Arménia-Islândia: seleções com arranques distintos na fase de qualificação

Arménia e Islândia defrontam-se, este domingo, em jogo a contar para a 2.ª jornada do Grupo J da qualificação para o Mundial de 2022, num encontro que colocará frente a frente duas seleções que arrancaram de forma distinta esta fase.

Na primeira ronda do Grupo J, a Arménia venceu o Liechtenstein por 1-0, com um autogolo do jovem defesa Noah Frommelt, enquanto que a Islândia perdeu na deslocação à Alemanha, por 0-3, numa partida que ficou decidida pelos golos de Goretzka, Havertz e Gündogan.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas seleções estiveram recentemente inseridas, de notar que a Arménia registou três vitórias (Geórgia, Macedónia do Norte e Liechtenstein) e dois empates (Geórgia e Estónia), ao passo que a Islândia somou cinco derrotas consecutivas (Bélgica, Hungria, Dinamarca, Inglaterra e Alemanha).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade da Islândia, seleção que venceu dois dos últimos e únicos três duelos entre os dois países, com a Arménia a não vencer o restante.