Arminia Bielefeld-Augsburgo: arranca a jornada na Alemanha

CÓD 159 Arm. Bielefeld 2.41 Empate 3.09 Augsburgo 2.85

Arminia Bielefeld e Augsburgo encontram-se esta sexta-feira na abertura da jornada 25 da Bundesliga, num embate que colocará frente a frente o 14.º e o 15.º colocados, respetivamente.Com 25 pontos, o conjunto da casa está em melhor posição, fruto das suas 5 vitórias, 10 empates e 9 derrotas. Já o Augsburgo está logo atrás, com 23, sendo que a diferença passa pelo número de empates (8) e derrotas (11).Olhando ao registo recente, o Arminia Bielefeld venceu quatro dos últimos dez jogos - empatou três e perdeu três -, ao passo que o Augsburgo na última dezena de partidas venceu apenas dois encontros, tendo perdido quatro e empatado outros quatro.Nas contas do confronto direto aí o Augsburgo tem motivos para estar otimista, já que leva sete jogos seguidos sem perder diante deste oponente. Já em termos de golos nota para o facto de apenas um dos últimos cinco jogos ter tido mais do que 2 golos.