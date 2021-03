Arminia Bielefeld-Leipzig: forasteiros querem continuar na perseguição ao líder Bayern

Arminia Bielefeld e Leipzig defrontam-se, esta sexta-feira, em jogo a contar para a 26.ª jornada da Bundesliga, num encontro em que as duas equipas não se irão apresentar na máxima força.

No lado do Arminia Bielefeld, Nathan De Medina cumpre castigo após ter sido expulso no jogo frente ao Werder Bremen, com Joan Simun Edmundsson, Jacob Laursen, Cebio Soukou e Reinhold Yabo a juntarem-se às ausências por lesão. Já no Leipzig são quatro o número de baixas, todas elas por lesão: Angeliño, Laimer, Szoboszlai e Upamecano.

À entrada para esta ronda, o Arminia Bielefeld posiciona-se no 15.º lugar, com 22 pontos (mais um do que os primeiros classificados dos lugares de despromoção, o Hertha Berlim e o Mainz), fruto de seis vitórias, quatro empates e 15 derrotas, ao passo que o Leipzig encontra-se no 2.º posto, com 54 pontos, após somar 16 triunfos, seis empates e três desaires até ao momento na prova.

Nos últimos cinco jogos disputados, entre todas as competições em que as duas equipas se encontram atualmente inseridas, de notar que o Arminia Bielefeld registou uma vitória (Bayer Leverkusen), um empate (Union Berlim) e três derrotas (Wolfsburgo, Borussia Dortmund e Werder Bremen), enquanto que o Leipzig somou três triunfos (Borussia Mönchengladbach, Wolfsburgo e Friburgo), um empate (Eintracht Frankfurt) e uma derrota (Liverpool).

Relativamente ao confronto direto recente, destaque para a superioridade do Leipzig, equipa que venceu dois dos até agora três duelos disputados entre as duas formações, com o Arminia Bielefeld a não conseguir melhor do que um empate.